Запретить выдавать студентам кредиты без разрешения родителей предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента молодежи ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Жамбыл Тлепов в ходе встречи студентов с сенатором Нурланом Бекназаровым предложил не выдавать студентам кредиты без разрешения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы тесно работаем со студентами. Раньше мы боялись того, что молодежь станет зависимой от вредных привычек. Сейчас же волнует совсем другая проблема. На сегодняшний день почти у каждого студента есть кредиты. Об этом их родители даже не проинформированы. Проблема еще больше усугубляется, когда родители узнают о задолженностях детей. Чтобы закрыть один кредит, студент прибегает к услугам другого банка или оформляет долги. Чтобы избавиться от долгов, они ходят в букмекерские конторы, в ломбарды, оставляют под залог личные вещи. Входят в доверие близких друзей и просят их оформить кредит. Этот вопрос мы уже поднимали. В этой связи хотим спросить у вас, есть ли возможность принятия закона или решения о том, чтобы лицам со статусом студента без разрешения родителей не выдавали кредиты», - сказал Жамбыл Тлепов.

Сенатор Нурлан Бекназаров подчеркнул, что ужесточается требование банков по выдаче кредита.

«В этом направлении работа проводится. Однако есть и другая сторона проблемы. Если ужесточить выдачу кредитов, от этого может пострадать малый и средний бизнес. Как вы знаете, малый и средний бизнес – драйвер экономики страны. Очень много компаний, зарегистрированных как ТОО или ИП и активно развивающих свою деятельность. Не стоит забывать об этом. В целом, мы в курсе проблемы. Необходимо ужесточать требования», - добавил он.



