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    Запретить ввоз и реализацию бензина низкого экологического класса предлагают в Кыргызстане

    30 Января 2023, 13:49

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в рамках принятия мер по борьбе со смогом предлагается ввести запрет на ввоз и продажу бензина ниже класса К5, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Facebook министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова.

    По словам министра, в страну ввозится бензин класса 2, 3, 5, на долю последнего приходится меньше половины. Продажа ГСМ на автозаправочных станциях КР осуществляется с указанием только марки топлива, без указания класса. При этом нефтетрейдеры закупают топливо разного класса по дифференцируемым ценам, а продают в розницу по одной стоимости.

    Министр предлагает дифференцировать акцизы в зависимости от класса топлива и ввести запрет на ввоз и реализацию некачественного бензина в страну, что будет способствовать внесению вклада в борьбу со смогом. Соответствующий проект документа внесен на рассмотрение, говорится в сообщении.

    Столица Кыргызстана регулярно входит в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире в зимний отопительный период. Среднегодовые уровни PM2.5 в городе значительно превышают все национальные и международные нормативы.

    Ранее сообщалось, что Бишкек лидирует в мировом антирейтинге по уровню загрязнения воздуха.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Нефть Мировые новости Топливо
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