Запретить ввод в эксплуатацию жилых комплексов без интернета хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запретить ввод в эксплуатацию жилых комплексов без интернета хотят в Казахстане. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом указанных проблем мы предлагаем усилить роль регулятора, т.е. наше министерство, внести изменения в соответствующее законодательство. Во-первых, мы разрабатываем генеральную схему сети телекоммуникаций для выполнения качественных решений и контрольных задач. Эта информация должна быть предоставлена операторам в министерство автоматически», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Сенате.

Кроме того, по его словам, ведомство устанавливает требования к качеству интернета и усилит контроль за качеством предоставляемых услуг.

«Необходимо утвердить новые стандарты распределения радиочастот. Мы намерены запретить ввод жилых комплексов в эксплуатацию без интернета. Мы предлагаем предоставить налоговые преференции с целью реинвестирования средств на строительство сетей широкополосной мобильной связи в сельских населенных пунктах путем сокращения годовой ставки платы за радиочастоты, выделенные организациям сотовой связи на 90%», - сказал Б. Мусин.

Он также добавил, что предусматривается увеличение суммы штрафов за нарушение требований отраслевого законодательства.