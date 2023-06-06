Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Запретить употреблять алкоголь у водоемов могут в Казахстане

    6 Июня 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большинство утонувших в Казахстане в прошлом году находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил госорганам принять меры по недопущению этого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить, что значительная часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это около 70% случаев. Подразделениям органов внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами необходимо организовать соответствующую работу по недопущению этого. Надо предупреждениями и административными мерами пресекать употребление спиртных напитков у водоемов», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства РК.

    Для этого, по мнению главы Кабмина, следует усилить патрулирование мест отдыха у воды, особенно в выходные и праздничные дни.

    Вместе с тем, Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии совместно с акиматами регионов принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов, так как известно немало случаев катания людей на неисправных судах, которые заканчивались трагически. Нужен жесткий контроль в этом вопросе.

    Ранее Премьер-Министр поднял проблему купания казахстанцев в запрещенных местах. По его словам, лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Всего с начала года в Казахстане утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами