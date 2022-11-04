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      Астана

    Запретить уголь в качестве средства отопления могут в Астане

    4 Ноября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил планы по решению проблемы смога в отопительный период в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ожидаем, что до 2025 года Астана будет полностью газифицирована. Мы прорабатываем предложение запретить уголь в качестве средства отопления. Дальше посмотрим. Давайте закончим работу по газификации города, а затем примем конкретные меры в данном направлении», - сказал Сериккали Брекешев на встрече с населением города.

    Ранее министр сообщил о санкциях, которые примут в отношении «Арселор Миттал Темиртау» в случае неисполнения руководством компании экологических требований.

    «Арселор Миттал Темиртау» еще не получил разрешение на следующий год. Если они не согласятся с нашими требованиями, они не смогут получить экологическое разрешение на следующий год. Сама компания уделяет большое внимание вопросам экологии. Мы выдвигаем им определенные требования для получения экологического разрешения на следующий год. Самое главное из этих требований – снижение выбросов», - сказал Сериккали Брекешев в кулуарах мероприятия.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Минэкологии Газификация Отопительный сезон Уголь
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