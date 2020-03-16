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    Запретить «несущественные поездки» в ЕС предложила глава Еврокомиссии

    16 Марта 2020, 22:07

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на поездки в ЕС сроком на 30 дней. Об этом она сказала в распространенном в понедельник заявлении.

    «Я сегодня предложила главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в Европейский союз», - сказала Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки».

    Она отметила, что ограничение на въезд вводится на 30 дней с возможностью продления.

    Исключения будут сделаны для граждан ЕС и членов их семей, а также лиц, имеющих право на долгосрочное проживание, дипломатов, медиков и ученых, помогающих бороться с коронавирусом.

    Персонал, перевозящий товары, также сможет выезжать в Европейский союз, как и пограничники из соседних стран, работающие на законных основаниях.

    Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для повышения эффективности этой меры ограничения на поездки должны быть введены всеми странами-участницами Шенгенского соглашения.

    С законодательным предложением Европейской комиссии, где указаны категории лиц, подпадающих под исключения, можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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