Запретить интернет-кафе для детей в будни предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина выступила с депутатским запросом касательно зависимости казахстанских детей от гаджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники, отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети или онлайн-игры, ведут к изменениям, схожим с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции. Во многих странах действует решение - фильтровать информацию, введен запрет на использование гаджетов в учебных заведениях в Германии, Франции и во многих других странах, в том числе странах постсоветского пространства», - сказала Майра Айсина на пленарном заседании Мажилиса.

По ее мнению, во избежание формирования искаженных социальных ориентаций у детей этот вопрос требует от заинтересованных министерств и ведомств всестороннего анализа текущей ситуации, эффективной и действенной реализации закона «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию».

«Правительству необходимо принять дополнительные системные меры, направленные на консолидацию правовых, социальных, технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в Интернете и фильтрацию информацию. Изучить такие возможности, как ограничение времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах. Запрещение в Интернет-кафе в будние дни для детей доступа в Сеть для видеоигр, запрещение использования смартфонов и планшетов во время учебы в школе», - перечислила М. Айсина.

По словам депутата, реализация программы для мониторинга и статистики сайтов, к примеру, программа родительский контроль может использоваться для мониторинга действий ребенка в Сети, установка «безопасный поиск», ограничивающий доступ к нежелательному контенту.

«Данная функция позволит заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Google, Яндекс», - заключила она.