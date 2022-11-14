Запретить экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривает вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий рассматривается вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии отметил, что соответствующее поручение дал Президент в ходе визита в Атыраускую область.

Вместе с тем, Сериккали Брекешев сообщил, что проводится работа по созданию условий для глубокой переработки добываемой и выращиваемой рыбы и выпуску рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году на переработку направлено 35 тысяч тонн рыбы-сырца, в результате получено 29 тысяч тонн рыбной продукции.



