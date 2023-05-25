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    Запрета на запуск воздушных шаров на линейке не было - Минпросвещения

    25 Мая 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава ведомства Гани Бейсембаев заявил, что Министерство просвещения не запрещает запускать воздушные шары на линейках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналист отметил, что в социальных сетях родители казахстанских школьников пишут о запрете на вручение грамот и запуске воздушных шаров на линейках. У министра спросили соответствует ли эта информация действительности.

    «Никаких запретов министерством по выдаче благодарственных писем или грамот не было. Это, видимо, какие-то частные инициативы. Мы информацию тоже получаем, департаменты по обеспечению качества в регионах ведут мониторинг по самой организации данных мероприятий. Никаких запретов со стороны министерства не было», - ответил Гани Бейсембаев.

    Ранее в Министерстве просвещения обратились к родителям школьников после высказываний о том, что в последние дни текущего учебного года школьники отсутствуют на занятиях и преждевременно сдают книги.

    Министр просвещения РК прокомментировал данную информацию, сказав, что после выявления таких фактов по ним будут приняты меры.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Минпросвещения РК
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