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Запрета на запуск воздушных шаров на линейке не было - Минпросвещения

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Мая 2023, 15:58
Запрета на запуск воздушных шаров на линейке не было - Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава ведомства Гани Бейсембаев заявил, что Министерство просвещения не запрещает запускать воздушные шары на линейках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналист отметил, что в социальных сетях родители казахстанских школьников пишут о запрете на вручение грамот и запуске воздушных шаров на линейках. У министра спросили соответствует ли эта информация действительности.

«Никаких запретов министерством по выдаче благодарственных писем или грамот не было. Это, видимо, какие-то частные инициативы. Мы информацию тоже получаем, департаменты по обеспечению качества в регионах ведут мониторинг по самой организации данных мероприятий. Никаких запретов со стороны министерства не было», - ответил Гани Бейсембаев.

Ранее в Министерстве просвещения обратились к родителям школьников после высказываний о том, что в последние дни текущего учебного года школьники отсутствуют на занятиях и преждевременно сдают книги.

Министр просвещения РК прокомментировал данную информацию, сказав, что после выявления таких фактов по ним будут приняты меры.


Образование   Минпросвещения РК  
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