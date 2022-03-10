Запрета на экспорт казахстанской нефти не будет - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне цена нефти марки Brent впервые с 2012 года превысила 130 долларов за баррель. Чем обусловлено резкое повышение цены на нефть и как мировые показатели по стоимости могут влиять на Казахстан, рассказал ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанская и российская нефть сейчас торгуется с дисконтом в 30 долларов за баррель, то есть ниже 100 долларов. Россия сталкивается с нежеланием европейских стран покупать нефть из-за специальной военной операции. Казахстанская нефть смешивается с российской в двух основных экспортных нефтепроводах: КТК и Атырау-Самара. Так что не нужно ориентироваться на эти высокие котировки», - рассказал Олжас Байдильдинов корреспонденту МИА «Казинформ».

Кроме того, эксперт выразил свое мнение касательно того, как может сложиться ситуация на рынке в ближайшее время.

«Мне всегда интересно то, что будет не завтра или послезавтра, а через 3-5 лет, поэтому на основе исторической динамики я предполагаю, что цены на нефть обвалят до 50 долларов. Во время нефтяного кризиса 80-х годов нефть падала практически в 3 раза со среднегодовых цен в 35-36 до 14 долларов в 1985 году. Вернуться к отметке 38 долларов за баррель нефть смогла только по итогам 2004 года. То есть, в случае геополитического противостояния западных стран и России мир могут ожидать 15-20 лет низких цен на нефть», - считает спикер.

Олжас Байдильдинов отмечает, что с экспортом проблем не будет. Однако, как он заявил, цены будут ниже мировых, а инвестиции в казахстанскую нефтегазовую отрасль будут снижаться.

«Запрета на экспорт/покупки казахстанской нефти не будет. Многовекторность нашей страны, за которую нужно выразить благодарность нашему политическому руководству страны, выражается не только в дипломатии, но и в инвестициях. 65% добываемой нефти в РК приходится на крупные иностранные консорциумы - Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. Эти же компании-акционеры, наряду с Россией и Казахстаном, владеют основным нефтепроводом КТК. Западные страны вряд ли будут включать санкции против своих же компаний и нефтепровода», - резюмировал Олжас Байдильдинов.

Отметим, что сегодня стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 117,21 долларов за баррель.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что Казахстаном рассматриваются различные маршруты по экспорту нефти. Глава Минэнерго вместе с тем отметил, что снижения объемов добычи нефти не ожидается.