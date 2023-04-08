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    Запрет снят: МСХ вводит квоту на экспорт лука

    8 Апреля 2023, 19:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 апреля текущего года приказом Министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

    При этом, с 8 апреля по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС из 0703: 070310) в размере 20 000 тонн.

    На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.

    Распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Казахстана осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-08/590.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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