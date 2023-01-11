«Запрет поколений» в Новой Зеландии: опыт, интересный для Казахстана

Принятый недавно властями Новой Зеландии закон, устанавливающий полный запрет на продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года, стал одним из самых обсуждаемых в мире в области борьбы с курением.

Этим шагом новозеландское правительство фактически делает реальностью «эру бездымного будущего», ведь вводя запрет на сигареты, там не запрещают бездымные продукты – электронные сигареты и нагреваемый табак. Их в стране рассматривают в качестве способа уйти от самой вредной формы потребления никотина – сигарет с присущим им процессом горения и дымом, содержащем токсичные и канцерогенные вещества.

Правительство и министерство здравоохранения Новой Зеландии активно поощряют курильщиков переходить на бездымные продукты, если они не готовы полностью бросить курить. Очевидно, что речь здесь идет об активной поддержке государством концепции снижения вреда от курения. Именно ее принципы лежат в основе законодательных изменений, принятых в Новой Зеландии.

Любопытно, что эксперты из Канады уже предлагают внедрить новозеландский опыт у себя в стране. Так, канадский обозреватель, эксперт в сфере табачного рынка Джошуа Кнельман отмечает, что «поколенческий» запрет на курение – это прогрессивный шаг, который позволит уже в обозримом будущем кардинально сократить риски для здоровья людей из-за ядов табачного дыма.

«Хотя в большинстве западных стран на протяжении десятилетий применяются интенсивные стратегии борьбы с курением, до сих пор ни одной из них не удавалось серьезно помешать планам производителей сигарет на этих рынках. Новозеландское решение пока выглядит редким исключением, но, если этот подход станет международным трендом, то мировая индустрия табака в перспективе потерпит тяжелый удар», – считает Кнельман.

В основе новозеландского подхода лежат данные многочисленных исследований, подтвердивших существенное снижение вреда при использовании бездымных продуктов по сравнению с традиционным курением. И чтобы шире донести эти научно обоснованные данные до общественности Минздрав Новой Зеландии создал специальный веб-сайт «Факты о вейпинге».

«Хотя никотин вызывает привыкание, он не вызывает рака. И курение, и вейпинг доставляют никотин в ваш организм, но разница в том, что сигареты делают это путем сжигания табака вместе с десятками ядов», – сообщает в частности портал, который одобрен множеством авторитетных медицинских организаций, включая Новозеландскую медицинскую ассоциацию и Новозеландский Фонд сердца.

«Мы хотим, чтобы бездымные устройства были более доступны населению для более массового отказа от курения. В предыдущем году у нас в стране было самое большое за всю историю сокращение курения, что может быть связано именно с переходом на вейпы и их повсеместной доступностью», – говорит Айша Верралл, заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии.

Как считает президент Национальной Ассоциации «Primary Health Care» Толебай Рахыпбеков, для Казахстана такой законодательный опыт может быть полезен и его следует внимательно изучить. При этом особый акцент следует делать на работе с молодежью и на пропаганде здорового образа жизни.

«В борьбе с вредными привычками надо работать и с молодежью, и с родителями. В 50-60% случаев воспитание детей зависит от родителей, дети копируют привычки взрослых в семье. Очень важно, чтобы сами взрослые хорошо понимали проблему вредных привычек и доносили ее до детей. Нужно, чтобы люди знали правду о вреде табачного дыма и о возможностях сократить этот вред», - отмечает Толебай Рахыпбеков.

По его словам, информационная работа очень важна в работе – и с детьми, и с родителями. Поэтому государству необходимо привлекать и поддерживать общественные организации, занимающиеся такой работой, выделять средства – ведь они ведут столь значимую для общественного здоровья информационно-просветительскую работу с населением. Это очень важный для здоровья нации вопрос, решение которого требует общегосударственного концептуального подхода.

«На примере Новой Зеландии и ряда других стран, мы как раз наглядно видим, как такой подход работает. Мы прекрасно видим и то, что полный запрет продажи алкоголя или сигарет не решает проблему вредных привычек, тем более в нашем обществе. Мы получим обратный эффект, получим рост черного рынка, массовые продажи суррогатов. Концепция снижения вреда является лучшим выходом, это эффективный инструмент улучшения общественного здоровья, который доказал свою эффективность. К сожалению, пока у нас эта концепция работает лишь в отдельных фокусных группах (например, среди лиц, страдающих от наркозависимости), но она не работает в обществе в целом. Просто потому, что людям не хватает информации, знаний. Вот почему сегодня очень важно проводить масштабные информационные кампании по продвижению принципов снижения вреда, объединяя усилия государства, бизнеса и общественных организаций. Надо активнее продвигать здоровый образ жизни, привлекать молодежь к спорту и создавать условия для этого», – уверен профессор Рахыпбеков.





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