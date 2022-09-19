Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Запрет на вывоз угля вводят в Казахстане

    19 Сентября 2022, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят приказ № 514 от 14 сентября об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт министерства.

    Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

    Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 гг., и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.
    Экономика Логистика МИИР РК Уголь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меморандум с международной НПО заключил Комитет гражданской авиации РК
    Китайские автобренды намерены открыть заводы в Казахстане
    Проект ЛРТ не передавали в МИИР
    Конструкции дорожных одежд для каждого региона будут формировать в Казахстане
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров