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    Запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом введен в Казахстане

    29 Мая 2023, 19:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 6 месяцев установлен запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита автомобильным транспортом с территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    Запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона. В частности:

    - уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза ТН ВЭД ЕАЭС 2701);

    - лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (ТН ВЭД ЕАЭС 2702).

    Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 22 февраля 2023 года.

    Запрет на вывоз угля и лигнита вводится в действие с 26 мая текущего года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МИИР РК Уголь
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