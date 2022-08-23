Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Запрет на вывоз пшеницы введут в Кыргызстане

    23 Августа 2022, 14:35

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести временный запрет на экспорт пшеницы за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации министерства сельского хозяйства Кыргызстана, мораторий вводится с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Исключение составляют реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая Кабинетом министров КР по отдельным видам сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

    Запрет предлагается ввести сроком на шесть месяцев.


    Фото: phonoteka.org





    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан ЕАЭС Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров