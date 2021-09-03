+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Запрет на вывоз некоторых товаров за рубеж продлен в Казахстане

3 Сентября 2021 15:05
Поделиться:
Запрет на вывоз некоторых товаров за рубеж продлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, под руководством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, в целях антиинфляционного реагирования и поддержки внутренней экономики страны приняты решения по установлению ряда запретов на вывоз товаров, а также сырья, необходимого для производства готовых изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Новости по теме
Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании VI Восточного экономического форума
Казахстан перейдет на платформенную модель цифровизации GovTech Доллар резко подешевел на торгах KASE В Павлодарской области договорились о поддержке отечественных производителей

В целях стабилизации внутренних цен на мясо и мясные продукты, а также увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, Правительство Республики Казахстан продлевает действие запрета на экспорт маточного поголовья крупнорогатого и мелкорогатого скота.

Ввиду отсутствия сырья в Казахстане на сегодня предприятия картонно-бумажной промышленности в стране в качестве сырья используют регенерируемую бумагу, картон и макулатуру. В этой связи, в целях недопущения дефицита сырья на внутреннем рынке, Правительство также введет временный запрет на вывоз таких товаров с территории страны на 6 месяцев.

Также принято решение в целях поддержки отечественных предпринимателей-производителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана ограничить экспорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. В целях исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен на бензин, дизельное топливо и некоторых видов нефтепродуктов, Правительство продлит запрет экспорта этих товаров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Алихан Смаилов  
Поделиться:
Новости по теме
Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании VI Восточного экономического форума
Казахстан перейдет на платформенную модель цифровизации GovTech
Доллар резко подешевел на торгах KASE
В Павлодарской области договорились о поддержке отечественных производителей
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
4 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Читайте также
Механизм цифровой пирамиды Казахстана раскрыл Аскар Жамбакин
Около 12 тысяч займов  планирует выдать до конца года Отбасы банк
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив