Запрет на вывоз некоторых товаров за рубеж продлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, под руководством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, в целях антиинфляционного реагирования и поддержки внутренней экономики страны приняты решения по установлению ряда запретов на вывоз товаров, а также сырья, необходимого для производства готовых изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В целях стабилизации внутренних цен на мясо и мясные продукты, а также увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, Правительство Республики Казахстан продлевает действие запрета на экспорт маточного поголовья крупнорогатого и мелкорогатого скота.

Ввиду отсутствия сырья в Казахстане на сегодня предприятия картонно-бумажной промышленности в стране в качестве сырья используют регенерируемую бумагу, картон и макулатуру. В этой связи, в целях недопущения дефицита сырья на внутреннем рынке, Правительство также введет временный запрет на вывоз таких товаров с территории страны на 6 месяцев.

Также принято решение в целях поддержки отечественных предпринимателей-производителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана ограничить экспорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. В целях исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен на бензин, дизельное топливо и некоторых видов нефтепродуктов, Правительство продлит запрет экспорта этих товаров.



