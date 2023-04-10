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    Запрет на вывоз авиакеросина, дизельного топлива и битума ввели в Казахстане

    10 Апреля 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ввели запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен в информационно-правовой системе «Әділет».

    «Ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению к настоящему приказу», - говорится в приказе министра энергетики.

    Настоящий приказ вводится в действие после десяти календарных дней от первого официального опубликования. К приказу прилагается перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту, в их числе: легкие дистилляты, авиакеросин, дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Нефть Топливо
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