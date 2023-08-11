Запрет на ввоз пшеницы в Казахстан продлен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действие принятого 10 апреля 2023 года запрета на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию Казахстана, в том числе из государств-членов ЕАЭС, истекает 10 октября 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Решением заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшего 10 августа 2023 года под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, участники пришли к единому мнению продлить запрет еще на полгода с определенными исключениями.

Решение принято в целях исключения «серых схем» ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. При этом, в целях обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей семенным материалом, разрешена поставка семян автотранспортом. таком случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян.

Кроме того, ограничивается ввоз импортной пшеницы на территорию Казахстана и железнодорожным транспортом. Исключение составят поставки в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий. Приказ о продлении запрета автотранспортом и вводе ограничений железнодорожным будет разработан Министерством сельского хозяйства.