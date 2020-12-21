Запрет на УДО для осужденных за коррупцию: кого могут освободить условно-досрочно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов пояснил введенный запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Касым-Жомарт Токаев ранее подписал закон, устанавливающий запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупцию.

Как рассказал Олжас Бектенов, исключение в этом вопросе составляет только два случая и отметил, какие категории могут быть освобождены условно-досрочно.

«Первое, совершение таких преступлений отдельными категориями социально-уязвимых граждан. Второй случай, когда в отношении осужденных, выполнивших все условия процессуального соглашения о сотрудничестве. При полном возмещении ущерба и отсутствии взысканий в период отбытия наказания указанные две категории граждан могут быть освобождены условно-досрочно после фактического отбытия определенного срока наказания. В отношении всех остальных граждан условно-досрочное освобождение по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям отменяется», - рассказал в ходе онлайн-брифинга в СЦК Олжас Бектенов.

«Хочу еще раз повторить: отныне по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям понятие «условно-досрочное освобождение» полностью отменено, оно применяться не будет. Лица, совершившие подобные преступления, будут полностью отбывать назначенные им судом сроки лишения свободы. Уверен, что эта мера будет иметь серьезный профилактический эффект», - заявил заместитель председателя Антикоррупционной службы.