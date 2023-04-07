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    Запрет на рыболовство ввели в Павлодарской области

    7 Апреля 2023, 22:22

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жители Павлодарской области полтора месяца не смогут рыбачить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В Павлодарской области начинается нерест, поэтому в регионе вводят запрет на рыболовство. Об этом сообщил заместитель руководителя Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нуржан Казтай.

    На брифинге в региональной службе коммуникаций он уточнил, что ограничения и запреты будут действовать с 15 апреля по 30 мая включительно. Это нужно для сохранения и воспроизводства рыбы и обитающих в воде животных.

    Мера коснется степных и пресных водоемов области, Иртыша, его пойменных водоемов от границ Восточно-Казахстанской области до госграницы с Россией, канала имени Каныша Сатпаева, включая все водохранилища.

    «В этот период запрещено рыболовство на всех рыбохозяйственных водоемах с любыми орудиями лова, езда на катерах, моторных лодках и других плавучих средствах с включенными двигателями в местах нерестилищ», – перечислил Нуржан Казтай.

    В прошлом году в нерестовый период за нарушение запрета взыскали около 700 тысяч тенге, конфисковали три лодки и 150 кг незаконно пойманной рыбы. Из водоемов достали более 40 бесхозных или незаконно установленных запрещенных орудий лова.

    С начала 2023 года за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных уже составили 61 протокол, четыре материала направили в суд. Взыскали более миллиона тенге штрафов.

    С 1 марта по 15 июня нельзя собирать и заготавливать цисты артемии на соленых водоемах области.

    Всего в области насчитывается 58 рыбохозяйственных водоемов, из которых 30 – пресные.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область
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