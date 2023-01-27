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    Запрет на охоту отдельных видов животных введен в Кыргызстане

    27 Января 2023, 15:14

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в Иссык-Кульской и Нарынской областях в период с 1 июля 2023 года введен трехлетний запрет на охоту барана Марко Поло, горного козла, косулю, кабана и улара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

    Ограничения на охоту отдельных видов животных введены в целях сохранения, воспроизводства животного мира, поддержания и увеличения их численности, а также охраны биологического разнообразия страны.

    Согласно постановлению правительства КР от 12 апреля 2017 года, ограничения на специальное пользование указанных животных действуют в разных регионах страны дифференцировано. С 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года они касались Таласской и Джалал-Абадской областей, Аламудунского, Сокулукского, Жайылского и Кеминского районов Чуйской области, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года действуют в Ошской и Баткенской областей, Чуйского, Ысык-Атинского, Московского и Панфиловского районов Чуйской области.

    Ведомство предупреждает граждан о необходимости соблюдения природоохранного законодательства страны.


    Фото: pavlodarnews.kz.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости Животные
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