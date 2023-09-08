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    19:01, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Запрет на ношение паранджи предлагают ввести в Кыргызстане

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    Фото: Freepik
    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают на законодательном уровне ввести в общественных местах запрет на ношение паранджи, полностью скрывающее лицо. Такое заявление сделала 7 сентября депутат Шарапаткан Мажитова в ходе заседания Жогорку Кенеша КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению парламентария, за последнее время в стране увеличилось число женщин, носящих вместо платка черную паранджу, полностью скрывающее лицо. Ш.Мажитова считает, что Кыргызстану по примеру Узбекистана необходимо принять такой же закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо и не позволяет распознать личность.

    «Я не против ношения женщинами платков. Вместе с тем, полностью закрывать свои лица под черной паранджой, не позволяя себя идентифицировать, считаю небезопасным для общества. Это может сказаться на национальной безопасности. В этой связи прошу Кабинет министров принять меры на государственном уровне», - заявила депутат.


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