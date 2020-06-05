Запрет на «несущественные поездки» в ЕС продлят до июля

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Страны Европейского союза поддержали продление ограничений на «несущественные» поездки граждан третьих стран по меньшей мере до начала июля. Об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров внутренних дел государств ЕС заявила еврокомиссар Илва Йохансон, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди министров стран-членов ЕС была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», - сказала Илва Йохансон.

По ее словам, Европейская комиссия рекомендовала завершить действие запрета на «несущественные поездки» граждан третьих стран в Евросоюз с 15 июня, однако почти все страны ЕС поддержали краткосрочное продление действующих ограничений по меньшей мере до начала июля.

«Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня. Мы должны рассмотреть вопрос постепенной отмены ограничений на несущественные поездки в начале июля», - сказала еврокомиссар.

На ее взгляд, европейцы вернутся к полноценному функционированию Шенгенской зоны и свободе передвижения граждан «не позднее конца июня».

По словам Йохансон, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считает, что принятые странами ЕС ограничения в связи с пандемией коронавируса показали свою эффективность.

«Физическое дистанцирование и другие меры, связанные со здоровьем, еще необходимы. Но органы здравоохранения ясно дают понять, что в пределах Шенгенской зоны не существует четкого обоснования ни долгосрочных ограничений на передвижение, ни пограничных мер», - подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам.

Отметим, Еврокомиссия предложила запретить «несущественные поездки» в ЕС в середине марта. Исключения сделаны для отдельных категорий, в том числе для граждан ЕС и членов их семей, лиц, имеющих право на долгосрочное проживание, путешествующих по семейным обстоятельствам, дипломатов, медиков и ученых, помогающих бороться с коронавирусом.



