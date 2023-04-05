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    Запрет на лов рыбы и раков вводят в СКО

    5 Апреля 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ограничат и запретят лов рыбы в период ее нереста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, запрет на рыболовство в реках Есиль, Нура, Селеты и во всех их притоках и водохранилищах в пределах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей вводится с 20 апреля по 20 мая.

    На водоемах Есильского бассейна на лов щуки, язя и судака – с 15 апреля по 15 мая; сазана (карпа) – с 20 мая по 20 июня; гаммаруса – с 1 августа по 14 сентября; речных раков – с 1 июня по 15 июля. Цист артемии запрещено ловить до 15 июня.

    «Лица, проигнорировавшие запрет, будут привлечены к административной ответственности. За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от причиненного ущерба», - напомнили в управлении.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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