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    Запрет на использование вейпов и электронных сигарет могут ввести в Кыргызстане

    9 Ноября 2022, 19:34

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в целях сохранения здоровья граждан, сокращения заболеваний, возникающих из-за последствий использования электронных систем доставки никотина и электронных сигарет, депутатами предлагается запретить их использование на территории страны. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, электронные сигареты генерируют аэрозоль, содержащий в том числе никотин и ароматизаторы. Ароматизаторы содержат разнообразие вкусов, тем самым, делая товар привлекательным. При этом могут оказывать токсическое действие. Аэрозоль вейпа или электронной сигареты, то есть взвесь частиц в газе, вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Вдыхаемые микрочастицы аэрозоля раздражают альвеолы и могут вызвать приступ астмы. Метициллинрезистентные бактерии золотистого стафилококка после воздействия аэрозоля электронных сигарет приобретают еще большую устойчивость к антибиотикам.

    Воздействие аэрозоля электронных сигарет снижает реакцию иммунной системы и увеличивает восприимчивость к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний. Кратковременное воздействие аэрозоля может вызвать раздражение горла и глаз, кашель и головокружение. Никотин, содержащийся в аэрозоле, вызывает сужение артерий, последствием которого может стать сердечный приступ.

    Безникотиновые и никотиносодержащие электронные сигареты и электронные системы доставки никотина одинаково опасны для здоровья, при длительном их использовании, наносится вред здоровью не меньше, чем от табачных сигарет.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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