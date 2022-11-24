Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Запрет на хранение на счету суммы в размере 30 млн тенге в законодательстве не предусмотрен – КГД

    24 Ноября 2022, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Комитета государственных доходов РК сообщили, что запрет на хранение на счету суммы в размере 10 000 МРП (30 млн 630 тысяч тенге) в законодательстве не предусмотрен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комитет государственных доходов дал разъяснение по отражению наличных денег, не превышающих 10000-кратного МРП.

    В пресс-службе Комитета проинформировали, что на втором этапе Всеобщего декларирования с 1 января 2023 года декларацию об активах и обязательствах должны сдавать работники квазигоссектора, государственных учреждений и их супруги.

    «В декларации об активах и обязательствах подлежат отражению наличные деньги, не превышающие 10 000-кратный размер МРП. Законодательством не предусмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП (30 млн 630 тысяч тенге). Физические лица вправе самостоятельно решать вопросы хранения денег в наличной или безналичной форме, а также их сумму», - пояснили в Комитете государственных доходов РК.

    Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. Более 100 тысяч работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
    Популярное
    1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    2 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме
    3 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
    4 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК
    5 Использовать норму Закона КазССР для защиты прав потребителей предлагает Минторговли РК
    Новости партнеров