Запрет на экспорт зерновых, концертов и каникулы: Таджикистан вводит меры из-за коронавируса

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ – В Таджикистане запретили экспорт продовольственных товаров и организацию массовых мероприятий, школьников отправили на каникулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В Душанбе под председательством Премьер-министра Республики Таджикистан, руководителя Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 Кохира Расулзода состоялось очередное заседание штаба, на котором принято решение, что в целях защиты общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, в дошкольных учреждениях, средних общеобразовательных учреждениях, средних профессиональных учреждениях, начиная с 27 апреля по 10 мая 2020 года, временно объявлены каникулы.

Также в соответствии с решением Республиканского штаба по профилактике коронавируса, с учетом сложной экономической и социальной ситуации в мире, с целью укрепления продовольственной безопасности и обеспечения отечественного продовольственного рынка продукцией первой необходимости с 25 апреля 2020 года временно запрещён экспорт с территории республики за рубеж всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, яйца, картофель и все виды мяса.

Также по всей стране временно запрещены организация и проведение всех видов массовых мероприятий таких, как собрания и семинары, спортивные мероприятия, показы представлений в кинотеатрах и театрах.