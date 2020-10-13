Запрет на дарение подарков госслужащим: поправки в закон объяснили в Агентстве по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Норму о запрете на дарение государственным служащим подарков любой стоимостью, а также членам их семей, пояснили в Агентстве РК по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции» был внесен ряд поправок, касающихся государственных служащих. Ранее Глава государства подписал поправки в закон о противодействии коррупции.

Как отметил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, законодательством о государственной службе и ранее запрещалось госслужащим получать подарки в связи с исполнением государственных функций. Вместе с тем, Гражданским кодексом запрещалось дарение подарков со стоимостью более 10 МРП, что могло ввести граждан в заблуждение.

«Сейчас законом исключен порог стоимости разрешаемого подарка госслужащим и иным лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения. Все подарки, поступившие госслужащему и членам его семьи, включая подарки, поступившие даже без их ведома, подлежат передаче органу, управляющему госимуществом в течение семи календарных дней. Возможность выкупа данных подарков в установленном порядке сохраняется», - сказал Дархан Жазыкбаев в ходе пресс-конференции в ведомстве.

Согласно утвержденным правилам учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества подарки сдаются в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов (КГИП МФ) и его территориальные органы.

Директор юридического департамента Агентства по делам государственной службы Максат Мусин объяснил, что однако не все подарки можно сдать в территориальные департаменты КГИП МФ, согласно виду подарка они могут приниматься местными исполнительными органами районов, городов областного значения.

«Это подарки в виде земельных участков и многолетних насаждений; животных, сырья животного происхождения; корма; продовольственных товаров; зерна; лесоматериалов; лекарственных средств; минерального сырья, полезных ископаемых; агрохимикатов, пестицидов сдаются в местные исполнительные органы районов, городов областного значения», - объяснил М. Мусин.

Подарки в виде недвижимого имущества, за исключением земельных участков и многолетних насаждений, объектов незавершенного строительства; транспорта, этилового спирта и алкогольной продукции; табака и табачных изделий; промышленных товаров; нефти и продуктов ее переработки; ценных бумаг, доли участия в уставных капиталах; технических устройств; драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них сдаются в территориальные департаменты КГИП МФ.

«Очень важный момент - указанное выше законодательное ограничение на получение подарков не должно распространяется на случаи, вытекающие из личной жизни госслужащего. К примеру, в случае семейно-торжественных мероприятий он может получить подарки от близких и родственников. Законом предусмотрено усиление норм о недопустимости совместной службы (работы) госслужащих и иных приравненных к ним лиц с близкими родственниками, супругами и свойственниками», - проинформировал Максат Мусин.

Он отметил, что в законах «О противодействии коррупции» и «О государственной службе РК» уточняется, что государственные служащие, не только не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, но и не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников.

«Также вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации, на занятие должности в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках», - пояснил спикер.