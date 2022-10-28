Запрет автомобилей на ископаемом топливе с 2035 года одобрили в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Европарламента в четверг достигли соглашения о запрете продажи в Евросоюзе машин с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Таким образом, европейские законодатели пытаются стимулировать Евросоюз к переходу на электромобили.

Европейский парламент в лице нидерландского депутата-центриста Яна Хуйтема и Европейский Совет в лице председательствующей Чешской Республики заключили соответствующее соглашение.

Как пишет издание Euractiv, данное соглашение изначально считалось одной из противоречивых законодательных инициатив ЕС в рамках «зеленой сделки». Тем не менее, предложение по ограничению выбросов CO2 быстро продвинулось и стало первым из пакета мер Евросоюза «Fit for 55», которое было согласовано государствами-членами и парламентом.

Ожидается, что к 2035 году все новые автомобили и фургоны, продаваемые в ЕС, должны будут иметь нулевой уровень выбросов, что фактически запрещает продажу техники с двигателямий внутреннего сгорания.

Глава ЕС по климату Франс Тиммерманс заявил, что соглашение посылает сильный сигнал промышленности и потребителям.

«Европа принимает переход к мобильности с нулевым уровнем выбросов. Европейские автопроизводители уже доказывают, что готовы взяться за дело, и на рынок выходит все больше и больше доступных электромобилей», — сказал он.

В дополнение к поэтапному отказу от бензиновых и дизельных автомобилей соглашение также вводит новую методологию отчетности о выбросах CO2 транспортных средств в течение цикла эксплуатации, которую Комиссия представит к 2025 году.

Дополнительно была утверждена т.н. «оговорка Феррари», в соответствии с которой евродепутаты решили, что производителям транспортных средств, выпускающим до 10 тысяч автомобилей и 22 тысяч фургонов в год, будет предоставлено временное освобождение от промежуточной цели, хотя они должны будут достичь нулевой отметки выбросов к концу 2035 года.





Фото: www.euractiv.com