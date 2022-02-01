Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Запрещённый религиозный контент выявляют с помощью аналитической интернет-карты в Карагандинской области

    1 Февраля 2022, 21:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области работают 324 религиозных объединения, представляющие 15 конфессий, и 44 иностранных миссионера. За последние три года в регионе отмечается значительное снижение численности приверженцев деструктивных течений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Чтобы выявить запрещённый контент, проводится мониторинг социальных сетей с помощью аналитической интернет-карты.

    «Эта система помогла снизить количество пользователей, изучающих и распространяющих материалы религиозных деструктивных течений в интернете. В 2020 году число таких пользователей достигало 25 742, а в 2021-м – 17 653 человека», – сообщил руководитель управления по делам религий Дулат Халел.

    За прошедший год ведомством совместно с департаментом полиции было выявлено 43 административных правонарушения по статье 490 КоАП РК «Распространение религиозных материалов в социальных сетях, продажа книг в нестационарных помещениях».

    По результатам религиоведческой экспертизы по 18 материалам наложены административные штрафы на общую сумму 3 507 200 тенге, 13 дел прекращено, 12 материалов направлено в суд.

    Стоит отметить, что запрещается размещение в социальных сетях материалов радикальной религиозной идеологии, распространение религиозной литературы, не прошедшей экспертизу, и незаконная миссионерская деятельность.

    Для противодействия религиозному экстремизму и терроризму управление ведёт адресно-реабилитационную и информационно-профилактическую работу. За прошлый год по области прошли 3 880 информационно-разъяснительных мероприятий, в которых приняли участие около 227 тысяч человек.

    В регионе для взаимодействия госорганов с местными религиозными сообществами работают Совет по связям и Клуб религиозных объединений.

    «В целом религиозная ситуация в регионе стабильная. Большая часть населения придерживается светских принципов развития государства», – говорит Дулат Халел.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Религия МВД РК Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ограничить время работы баров и ночных клубов предложили в МВД
    Более 7 тысяч интернет-мошенничеств совершено с начала года в Казахстане
    Казахстанцы потратили на азартные игры свыше 100 млрд тенге с начала года
    Марат Ахметжанов заявил о необходимости увеличения медвытрезвителей в Астане
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска