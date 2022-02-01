Запрещённый религиозный контент выявляют с помощью аналитической интернет-карты в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области работают 324 религиозных объединения, представляющие 15 конфессий, и 44 иностранных миссионера. За последние три года в регионе отмечается значительное снижение численности приверженцев деструктивных течений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы выявить запрещённый контент, проводится мониторинг социальных сетей с помощью аналитической интернет-карты.

«Эта система помогла снизить количество пользователей, изучающих и распространяющих материалы религиозных деструктивных течений в интернете. В 2020 году число таких пользователей достигало 25 742, а в 2021-м – 17 653 человека», – сообщил руководитель управления по делам религий Дулат Халел.

За прошедший год ведомством совместно с департаментом полиции было выявлено 43 административных правонарушения по статье 490 КоАП РК «Распространение религиозных материалов в социальных сетях, продажа книг в нестационарных помещениях».

По результатам религиоведческой экспертизы по 18 материалам наложены административные штрафы на общую сумму 3 507 200 тенге, 13 дел прекращено, 12 материалов направлено в суд.

Стоит отметить, что запрещается размещение в социальных сетях материалов радикальной религиозной идеологии, распространение религиозной литературы, не прошедшей экспертизу, и незаконная миссионерская деятельность.

Для противодействия религиозному экстремизму и терроризму управление ведёт адресно-реабилитационную и информационно-профилактическую работу. За прошлый год по области прошли 3 880 информационно-разъяснительных мероприятий, в которых приняли участие около 227 тысяч человек.

В регионе для взаимодействия госорганов с местными религиозными сообществами работают Совет по связям и Клуб религиозных объединений.

«В целом религиозная ситуация в регионе стабильная. Большая часть населения придерживается светских принципов развития государства», – говорит Дулат Халел.



