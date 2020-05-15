Запрещенные товары почти на один миллиард тенге пытались вывезти через границу с Россией в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области пытались вывезти запрещенные товары на сумму около миллиона тенге через границу с Российской Федерацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению руководителя управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по ЗКО Айман Куановой, машины с запрещенным грузом следовали из города Алматы в Пензенскую область Российской Федерации. На пункте пропуска «Сырым» пограничниками были задержаны 14 грузовых машин с запрещенными на вывоз товарами – средствами индивидуальной защиты: медицинские маски, защитные, респираторные, лекарственные средства, бесконтактные термометры, термометры, перчатки, защитные очки и костюмы, фильтры для респираторных масок, антисептики, защитные щетки. Также в накладных документах значились медицинские инструменты и оборудование, для экспорта которых необходимы разрешительные документы.

При осмотре документов выяснилось, что юридическое лицо разрешительные документы на реализацию медицинской техники не предоставило, также отсутствуют лицензии на товары. Кроме этого, не зарегистрированы электронные счета-фактуры в информационной системе ЭСФ КГД РК МФ РК, следовательно, товары являются поддельными. Общая сумма всего груза составила более 950 млн тенге.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о намерении юридического лица в выписке поддельных электронных счетов-фактуры уклониться от налогов и скрыть фактически полученные доходы. Материалы по данным фактам переданы в областной департамент экономических расследований для принятия процессуального решения. В отношении поставщика инициирована выездная таможенная проверка.