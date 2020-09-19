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    Запрещенные религиозные материалы в соцсетях распространяли жители Туркестанской области

    19 Сентября 2020, 12:24

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ В Туркестанской области оштрафованы двое мужчин за распространение запрещенных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области, при мониторинге интернет-пространства выявили запрещенный контент на личных страницах двух пользователей социальных сетей, жителей Толебийского района.

    Установлено, что указанные лица состоят на учете, как приверженцы деструктивно-религиозного течения. Они занимались распространением аудиозаписей лидеров деструктивного течения, лекции которых запрещены на территории Казахстана.

    В результате, решением суда двое жителей Толебийского района признаны виновными по части 1 статьи 490 КоАП РК «Незаконное распространение материалов религиозного содержания» и подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 50 МРП.

    Стоит отметить, что с начала года полицейскими Туркестанской области выявлено более 350 нарушителей административного законодательства из числа приверженцев ДРТ, в том числе 14 из них за нарушения в сфере религиозного характера. В свою очередь, департамент полиции Туркестанской области напоминает, что гражданам нужно руководствоваться литературой и материалами из официальных интернет-ресурсов Духовного управления мусульман Казахстана.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Религия
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