Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях костанаец

Костанай. Казинформ - Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях костанаец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга интернет ресурсов сотрудниками ДП Костанайской области выявлен факт размещения 37-летним жителем областного центра у себя на странице ВКонтакте материалов, имеющих признаки разжигания религиозной розни.

«В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного части 4 статьи 453 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание для физических лиц за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 100 МРП», - говорится в сообщении.

В текущем году за аналогичные правонарушения решениями суда к ответственности привлечено три жителя Костанайской области.

Управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области обращается к жителям региона с просьбой не хранить на личных страницах соцсетей и не распространять информационные материалы, полученные из сомнительных интернет-сайтов и сообществ. Особое внимание следует уделять своим несовершеннолетним детям, которые много времени проводят в социальных сетях.