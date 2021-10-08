Запрещенные материалы в соцсетях распространяли двое туркестанцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении мониторинга интернет-пространства полицейские Туркестанской области выявили в социальных сетях «ВКонтакте» и «Telegram» запрещенный контент религиозного характера, передает МИА «Казинфром» со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Запрещенный религиозный контент обнаружили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили авторов постов, двух жителей Жетысайского района, приверженцев деструктивных религиозных течений, которые размещали аудиозаписи на своих личных страницах.

«Согласно экспертизе, данные аудиозаписи и лекции содержат пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, а также призывали к нарушению целостности страны и подрыву безопасности государства», - говорится в сообщении.

Собранные материалы стражи порядка направили в суд для принятия законного решения.

«Постановлением суда двух мужчин признали виновными по статье 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции) и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 58 345 тенге с каждого.

Полицейские напоминают, что гражданам нужно руководствоваться литературой и материалами из официальных интернет-ресурсов Духовного управления мусульман Казахстана и в целях личной безопасности не посещать сомнительные сайты и группы в социальных сетях.



