Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Запрещенные материалы религиозного характера обнаружили в ВКО

    5 Августа 2023, 05:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Запрещенные материалы религиозного характера выявили полицейские ВКО. Составлены административные протокола по статье 453 КоАП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО с начала года установлены три факта хранения аудиоматериалов религиозного содержания, запрещенных на территории Республики Казахстан. Все аудиофайлы хранились в смартфонах.

    Первые факты были выявлены в январе и марте. Двое жителей областного центра 31 и 33 лет опубликовали материалы религиозного содержания в одной из соцсетей. Религиозные материалы изъяты. Третий факт выявлен в мае, 31-летний житель Усть-Каменогорска хранил в смартфоне запрещенную религиозную аудиокнигу.

    Собранные материалы направлены в управление по делам религии, где по результатам религиоведческой экспертизы подтверждено содержание запрещенных материалов религиозного содержания. Вышеуказанные граждане привлечены к административной ответственности по ст. 453 КоАП РК. Каждому из них предстоит выплатить штраф в размере 100 МРП.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Профессиональный стандарт «Деятельность в сфере религии» появится в Казахстане
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области