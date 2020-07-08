Запрещенные аудиолекции выявили у троих работников ж/д организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции на транспорте при мониторинге социальных сетей ВКонтакте и Facebook выявили факты хранения у троих работников железнодорожных организаций аудиолекций деструктивного характера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

«В ходе проверки транспортными полицейскими установлены жители Алматинской, Туркестанской и Актюбинской областей. Им по 33, 34 и 36 лет. По результатам религиоведческой экспертизы было установлено, что аудиозаписи являются запрещенными на территории Республики Казахстан», - сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев.

«Решением судов вышеуказанные граждане привлечены к административной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 453 КРКоАП и на каждого наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП», - отметил полковник полиции.

Транспортная полиция напоминает, что согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, запрещается изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории

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