Запрещенную к вылову рыбу продавала жительница Атырау: изъято более 90 кг

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Партию выловленной браконьерами в Каспийском море севрюги изъяли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области установили, что жительница города незаконно занимается реализацией рыбы осетровой породы, на лов которой в Казахстане действует мораторий.

«При обыске по месту жительства подозреваемой было выявлено и изъято 90,6 килограмма осетровых - в основном севрюги. В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся следственные действия», - сообщили в пресс- службе ДП региона.

По данному факту городской отдел полиции №1 начал досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК.





Фото департамента полиции



