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    Запрещена продажа африканских слонов в зоопарки и цирки

    28 Августа 2019, 09:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Женеве принято решение запретить экспорт слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР на другие континенты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Более 180 стран Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) запретили экспорт слонов из четырех африканских стран на другие континенты. За соответствующее постановление на конференции СИТЕС в Женеве во вторник, 27 августа, проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

    Запрет касается экспорта слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР, в особенности, в Китай. По-прежнему разрешен перевоз животных в другие регионы, также являющиеся их средой обитания. Решение положило конец практике продажи африканскими странами слонов в зоопарки и цирки по всему миру.

    Главным противником запрета на экспорт слонов была Зимбабве. По данным немецкой организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.

    При этом ЕС настоял на включение в окончательное решение конференции пункта о «чрезвычайных обстоятельствах». В экстренных случаях и с разрешения комитета СИТЕС экспорт слонов по-прежнему возможен.

    Защитники животных приветствовали решение конференции.

    «Слоны высокоинтеллектуальны и социальны. Вырванные из стада животные остаются травмированными на протяжении всей жизни, у них развиваются расстройства поведения, многие рано умирают», - заявила представитель Pro Wildlife Даниэла Фрайер (Daniela Freyer).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Африка
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