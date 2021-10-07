Запрещали ли студентам в Алматы заселяться в общежития, ответил главный санврач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, запрещали ли студентам проживать в общежитиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что официальных обращений от студентов в департамент санитарно-эпидемиологического контроля не поступало.

«Никаких официальных ограничений по заселению в общежития не существует. Это было сказано самого начала. Были единичные вопросы при заселении первокурсников. Мы их упорядочивали, поскольку они прибывали из разных регионов. Первые случаи (коронавируса) как раз были зарегистрированы среди первокурсников, прибывших на учебу. Мы расселяли их отдельно от старшекурсников, регламентировали их входы, это позволило нам не допустить массового распространения заболеваемости. Это нормальное, адекватное противоэпидемиологическое мероприятие. Полного запрета на заселение не было. В принципе все руководители вузов и колледжей с этим согласились, это было упорядочивание по заселению, чтобы новые обследованные студенты не общались между собой до тех пор, пока полностью не выяснится их статус по истечении 14 дней», - ответил Бекшин.

Замакима Алматы Ержан Бабакумаров также добавил, что если есть факты запрета, то они дополнительно будут изучены.

Жандарбек Бекшин еще раз заявил, что никаких ограничений по заселению студентов не ставили ни сейчас, ни в последующие дни.

«Многие приезжали не 1 сентября, а за неделю с родителями. Заселялись как положено. Если у вас есть конкретный факт, назовите это высшее учебное заведение, мы посетим и постараемся разобраться в этой ситуации», - сказал главный санврач.