Запрещается собирать деньги на подарки учителям – Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК не приветствует сбор денег на подарки учителям и администрации школ. Такая практика не одобряется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова отметила, что торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11 классов рекомендовано проводить 20-22 июня т.г. в стенах родных школ.

«Подчеркну, что при организации классных часов и линеек, торжественного вручения аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам», - сказала на брифинге в СЦК Шолпан Каринова.

По организациям технического и профессионального образования итоговая аттестация продлится до 28 июня. В этом году из колледжей выпустятся более 144 тысяч студентов. Минпросвещения рекомендует проводить торжественное вручение дипломов с 28 июня по 1 июля.

Отметим, что в этом году статус выпускника получат 172 тысяч казахстанских школьников. Они окончат 11-й класс.



