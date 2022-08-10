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    • Заплывшего в реку во Франции кита не смогли спасти и усыпили

    10 Августа 2022 21:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кит-белуха, заблудившийся в Сене, не выжил, несмотря на все попытки спасти животное. Французские спасатели неделю пытались помочь белому полярному киту, застрявшему в реке в 70 км от Парижа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    «Мы с сожалением вынуждены сообщить о гибели кита», - заявили французские власти. По их словам, во время перевозки у белухи возникли проблемы с дыханием и ее пришлось усыпить, чтобы не причинять ей еще больше страданий.

    В среду спасательные службы выловили истощенную белуху, чтобы перевезти ее в специально подготовленный шлюз с морской водой в городе Уистреам.

    Спасательный процесс занял почти шесть часов. Из реки белуху выловили сетью и краном и переместили на баржу. Вынимали 800-килограммовое животное 80 человек. После чего животное проверили ветеринары и перенесли в авторефрижератор.

    Но вот 160-километровый путь до прибрежного нормандского города белуха уже не одолела. У животного появились проблемы с дыханием, и его пришлось усыпить.

    Четырехметровое млекопитающее, обычное живущее в северных морях, заметили в нетипичной для него теплой пресной воде Сены во вторник на прошлой неделе.

    Кит уже тогда выглядел изрядно исхудавшим и обессиленным. Животное не ело несколько недель, если не месяцев.

    По данным французской обсерватории «Пелагис», изучающей морских животных, ближайшая от Сены популяция китов-белух находится в 3 тыс. км от Франции, у берегов полярного архипелага Шпицберген к северу от Норвегии.

    Как полярный кит попал в Европу, ученые не знают, но тот факт, что он уплыл так далеко от своей естественной среды обитания, вызывает беспокойство.

    Известно, что белухи время от времени перемещаются в южном направлении осенью, чтобы добыть еду, но оказаться так далеко от дома для них редкость.

    При этом нынешний случай с китом в Сене не единичный. В мае в Нормандии погиб застрявший в Сене кит-косатка – он тоже был истощен, и попытки помочь ему выбраться в море провалились. Ученые потом выяснили, что он был серьезно болен.

    В 2019 году мертвый кит был найден в Темзе недалеко от Лондона, а за несколько недель до этого умер горбатый кит, ранее замеченный в тех же водах.

    Но в 2018 году в Темзе был замечен здоровый кит-белуха. В отрезке реки, протекающем через графство Кент, кит провел три месяца, питался самостоятельно и регулярно. Пользователи соцсетей прозвали его Бенни-белуха, а местные жители даже стали продавать туристам посвященные Бенни сувениры. Спустя три месяца местные власти сообщили, что Бенни, с большой вероятностью, благополучно уплыл домой.


    Фото: www.bbc.com
    #Франция #Мировые новости #Животные
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