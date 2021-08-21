Запланированных показателей урожайности достичь невозможно - аким Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Вопросы развития АПК, предстоящую уборочную кампанию обсудили сегодня в ходе сессии областного маслихата в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в ходе выступления на сессии аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, господдержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур и животноводства. Только в текущем году на развитие АПК направлено 38 млрд тенге.

Своевременное финансирование позволило в оптимальные сроки провести посевную кампанию, работы по уходу за сельхозкультурами, подготовиться к уборочным работам.

«Общая посевная площадь области составляет 5,2 млн. га. Посевы зерновых и зернобобовых составили 4,1 млн га, из которых 89% - пшеница. Масличные посеяны на 607,4 тыс. га. Посев был проведен с соблюдением требуемых агротехнологий, но погодные условия с самого начала сельскохозяйственного сезона сложились неблагоприятными. В мае по области выпало в среднем 8,2 мм осадков (среднемноголетние - 32,8 мм), июне 10,3 мм (среднемноголетние - 31,3 мм). Температура воздуха за этот период составляла не менее 30-40 градусов. Все это повлияло на рост и развитие сельскохозяйственных культур, включая травы для сенокошения, - отмечает аким области. — В июле в регионе выпало больше осадков, что положительно сказалось на формировании колоса, наливе зерна, но, в целом, запланированных показателей урожайности достичь невозможно. На основные фазы развития растений (кущение, выход в трубку) влаги было недостаточно».

В итоге урожайность зерновых ожидается в среднем по области 6,4 ц/га. В настоящее время обмолочено 395 тыс. га, или 9,7% от посевной площади при урожайности 3,4 ц/га, кроме того начата выборочная уборка серых хлебов (ячмень, овес).

Всего на уборке планируется задействовать 22,6 тыс. тракторов, 9 тыс. комбайнов, 3 тыс. жаток, более 8 тыс. грузовых автомобилей, выделено 76 тыс. тонн дизельного топлива.

На проведение уборочных работ техникой и горюче-смазочными материалами, как подчеркнул Архимед Мухамбетов, сельхозтоваропроизводители региона обеспечены.