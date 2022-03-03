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Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

3 Марта 2022 14:28
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Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали сообщил о запланированном телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

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«Берик Уали: «Сегодня состоится телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым». Подробности будут позже...», - говорится в публикации пресс-службы Главы государства.


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