Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали сообщил о запланированном телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Берик Уали: «Сегодня состоится телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым». Подробности будут позже...», - говорится в публикации пресс-службы Главы государства.