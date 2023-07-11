Записывал на видео: в США тренер обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних

НАШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - «Популярного» футбольного тренера арестовали в штате Теннесси после того, как на его мобильном телефоне были обнаружены жуткие видеоролики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Полицейское управления города Франклин сообщило, что тренер Камило Уртадо Кампос в данный момент содержится под стражей по обвинению в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ожидается, что будут предъявлены дополнительные обвинения.

Все началось с того, что Кампос оставил свой телефон в одном из ресторанов, а сотрудники стали просматривать гаджет в поисках информации о владельце, чтобы вернуть его.

Вместо этого они обнаружили то, что заставило их волосы встать дыбом - десятки непристойных видеороликов и фотографий детей. Сотрудники ресторана тут же вызвали полицию, чтобы сообщить об ужасающей находке.

Власти провели расследование и обнаружили сотни тревожных изображений и видео на телефоне 63-летнего мужчины. Полиция сообщает, что Кампос «записал на видео, как он насиловал мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет в бессознательном состоянии».

На данный момент в телефоне обнаружены видео изнасилования «по меньшей мере 10 детей». Полиции удалось идентифицировать двух жертв благодаря слаженной работе с местными школами.

Полицейские, занимающиеся расследованиями, говорят, что жертвы могут даже не знать, что их изнасиловали, потому что были без сознания.

Кампос последние 20 лет жил в городе Франклине, к югу от Нэшвилла.

Футбольный тренер, как утверждается, часто посещал школьные площадки, где подходил и предлагал детям заняться футболом, многих из которых он позже приглашал к себе домой, завоевав их доверие, говорится в сообщении властей.

Полиция Франклина все еще пытается идентифицировать оставшихся детей.

Фото: департамент полиции города Франклин, Штат Теннеси