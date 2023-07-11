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    Записывал на видео: в США тренер обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних

    11 Июля 2023, 11:03

    НАШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - «Популярного» футбольного тренера арестовали в штате Теннесси после того, как на его мобильном телефоне были обнаружены жуткие видеоролики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Полицейское управления города Франклин сообщило, что тренер Камило Уртадо Кампос в данный момент содержится под стражей по обвинению в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ожидается, что будут предъявлены дополнительные обвинения.

    Все началось с того, что Кампос оставил свой телефон в одном из ресторанов, а сотрудники стали просматривать гаджет в поисках информации о владельце, чтобы вернуть его.

    Вместо этого они обнаружили то, что заставило их волосы встать дыбом - десятки непристойных видеороликов и фотографий детей. Сотрудники ресторана тут же вызвали полицию, чтобы сообщить об ужасающей находке.

    Власти провели расследование и обнаружили сотни тревожных изображений и видео на телефоне 63-летнего мужчины. Полиция сообщает, что Кампос «записал на видео, как он насиловал мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет в бессознательном состоянии».

    На данный момент в телефоне обнаружены видео изнасилования «по меньшей мере 10 детей». Полиции удалось идентифицировать двух жертв благодаря слаженной работе с местными школами.

    Полицейские, занимающиеся расследованиями, говорят, что жертвы могут даже не знать, что их изнасиловали, потому что были без сознания.

    Кампос последние 20 лет жил в городе Франклине, к югу от Нэшвилла.

    Футбольный тренер, как утверждается, часто посещал школьные площадки, где подходил и предлагал детям заняться футболом, многих из которых он позже приглашал к себе домой, завоевав их доверие, говорится в сообщении властей.

    Полиция Франклина все еще пытается идентифицировать оставшихся детей.

    Фото: департамент полиции города Франклин, Штат Теннеси

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости
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