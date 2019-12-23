Записавший видео в буран жамбылский полицейский рассказал, как спасали людей на трассах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Почти двое суток в Жуалынском районе Жамбылской области противостояли разбушевавшейся стихии. О том, как это было, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в департаменте полиции области.

Отметим, прежде всего, что Жуалынский район называют «жамбылской Сибирью». Зимы в этом районе настолько суровые, многоснежные, морозные, что районный центр получил некогда название «Бурное». Бураны здесь такой силы, что запросто продувает насквозь, как бы ты ни был тепло одет. А дома заметает снегом по самую крышу. Обильные снегопады, метели, и морозы за 30 - дело привычное. Хотя в 60-ти километрах, за горным перевалом Куюк, находится город Тараз, где зимы могут быть теплыми и бесснежными.

Из-за географического расположения в окружении горных отрогов в Жуалах создается резко-континентальный климат с перепадами температуры и «сюрпризами» погоды. Поэтому в зимнее время года на трассах Жуалынского района наблюдаются ограничение видимости, сильный гололед и обледенение, возможно повышение аварийности, снижение пропускной способности автомобилей и значительное скопление транспортных средств. Особенно опасны зимой в Жуалынском районе горные перевалы Куюк и Шакпак.

Как сообщалось ранее, было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областей. Жамбылский полицейский записал видеообращение к водителям с призывом не выезжать на трассу, где сильно ухудшились погодные условия. Видео снято в степи в жестких погодных условиях.

Автор снятого в буранной степи видео - заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Самат Хусаинов – рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о работе полицейских и других сотрудников спасательных служб во время подобных стихийных бедствий.





Отметим, что Самат Хусаинов уроженец Тараза, имеет более 30-летний стаж работы в правоохранительных органах. Всё время, когда в Жуалах с 21 по 22 декабря бушевал буран, полковник полиции Самат Хусаинов находился на трассах района, особенного внимания требовали легковые автомашины. Времени на сон практически не было, приходилось объезжать участки скопления автомашин, смотреть, как там люди.

- Это известная в нашей области проблема, - сказал спикер, - на территории Жуалынского района каждый год именно на этом участке – не доезжая границы Туркестанской области, наблюдаются бураны и сильные снегопады. Но если раньше они длились по 5 - 6 часов и потом стихали, то теперь это продолжалось почти двое суток. Почему-то раньше там ночь побушует буран и днем всё стихает. А в этот раз получилось - и ночь, и день, не переставая.





- Сколько полицейских, спасателей было задействовано?

- По указанию начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева для обеспечения безопасности дорожного движения, на помощь людям выехали полицейские, а также спасатели ЧС, Казавтожол. 17 экипажей полицейской патрульно-дорожной службы было задействовано. Для расчистки дороги от снега было задействовано 16 единиц техники, однако это было сложно - трассу тут же заметает вновь. Полицейские дежурили круглосуточно на выездах, перекрестках и непосредственно в буранных очагах. Предупреждали водителей, что не следует выезжать из населенных пунктов, потому что опасно. Подъезжали к стоявшим на трассе машинам, смотрели внутри – если люди есть, забирали их и доставляли их в пункты обогрева, которые есть на территории Жуалынского района, в школах, в мечети, в районе села Айша-биби (это уже Жамбылский район). Пункты обогрева предусмотрены в шести местах Жуалынского района, все они функционируют, там бесплатное питание, возможность отогреться. Оказавшимся в закрытой зоне 466 автомобилям предоставили помощь. Более пятисот водителей и пассажиров вывезли в безопасные места и пункты обогрева, причем семеро граждане Республики Кыргызстан.Только в Жуалы более двухсот человек совместно с другими службами доставили.





Занимались мы и сопровождением транспорта. Сначала сопровождали легковые машины, которые ехали в направлении Туркестанской области. Пассажирские автобусы по десять собирали со стороны Тараза и сопровождали их до границы, где их встречали уже шымкентцы. А там уже дорога была открыта. Потом грузовые машины стали пропускать, не весь поток сразу, сначала по одной – две, через промежуток еще две. Проехали если нормально, потом следующая партия по пять машин. Проверяли, чтобы проблем не создавали. Обычно иномарки большегрузы и создают заторы – встанет машина в 30 тонн и не может сдвинуться по такой сложной трассе. КамАЗы наши более практичны, им такие трассы без проблем, а иномарки, как правило, одноосные, поэтому стоят и на месте качаются, сдвинуться не могут.

- Какую помощь оказывали полицейские?

- Основная задача была поставлена нашим полицейским, в первую очередь, обеспечение безопасности - чтобы водители не замерзли, чтобы ДТП не случилось. Задействовано было 130 сотрудников полиции - среди них все сотрудники Жуалынского РОВД во главе с начальником РОВД полковником Ережеповым. 32 служебные полицейские автомашины стояли на выездах из населенных пунктов, на трассах Жуалынского района, в районе бурана. На нашей стороне, где 534 километр за селом Айша-биби, более тысячи единиц автотранспорта скопилось – легковые, автобусы, грузовые.

Многие оставались на грузовых машинах. Если большегруз - там, по сути, маленькая квартира, есть запас еды, место, где поспать, тепло поддерживать. Легковым машинам опаснее – есть вероятность замерзнуть, их доставляли в пункты обогрева, кормили. Никаких обморожений, к счастью, не было, никто не пострадал.

Хотелось бы сказать, что нам пришлось столкнуться с непониманием некоторых водителей. Мы же делаем свою работу ради безопасности граждан, помогаем, чтобы люди не замерзли, не попали в ДТП. Поэтому просим население области, водителей серьезно отнестись к информации о неблагоприятных погодных условиях, по необходимости оставаться дома и не выезжать за пределы населенных пунктов. Если соблюдать эти рекомендации, то водители и пассажиры могут избежать неприятностей на дорогах.





- Прогноз погоды на двое суток бурана у нас был почасовой и очень точный. Вот как спрогнозировали, что на 18.00 метель прекратится, так и было. Как будто метели и не было – тишина, солнце. А вот на 26-е декабря обещали потепление. Сейчас в связи со стабилизацией погоды и очисткой дорог все трассы республиканского значения по территории Жамбылской области открыты.

- Спасибо за беседу!



