Записавшего видеобращение в снежную бурю полицейского наградили за спасение людей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Медалью за вклад в обеспечение правопорядка наградили полицейского, руководившего спасением людей и организацией дорожного движения в условиях разбушевавшейся снежной стихии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, 21-22 декабря минувшего года почти двое суток в Жуалынском районе Жамбылской области люди противостояли буранам и сильным снегопадам. Этот район называют «жамбылской Сибирью». Зимы там настолько суровые, многоснежные и морозные, что районный центр получил некогда название «Бурное». Обильные снегопады, метели, и морозы за минус 30 здесь дело привычное.

Хотя в 60-ти километрах, за горным перевалом Куюк, находится город Тараз с теплыми и бесснежными зимами, в Жуалах в зимнее время года на трассах наблюдается ограничение видимости, сильный гололед и обледенение. Возможно повышение аварийности, снижение пропускной способности и значительное скопление транспортных средств. Особенно опасны зимой в Жуалынском районе горные перевалы Куюк и Шакпак.

В декабре 2019 года для обеспечения безопасности дорожного движения полицейские и спасатели ЧС круглосуточно дежурили на выездах из населенных пунктов, на перекрестках и непосредственно в буранных очагах. Оказавшимся в закрытой зоне 466 автомобилям предоставили помощь. Более пятисот водителей и пассажиров вывезли в безопасные места и пункты обогрева. Занимались полицейские и сопровождением транспорта. Руководил этой работой заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области Самат Хусаинов.

Жамбылский полицейский в жестких погодных условиях записал видеообращение к водителям с призывом не выезжать на трассу, где сильно ухудшились погодные условия. Видеообращение тогда получило широкое распространение в сети Интернет.

Отметим, что Самат Хусаинов уроженец Тараза, имеет более 30-летний стаж работы в правоохранительных органах. Всё время, когда в Жуалах 21 - 22 декабря бушевал буран, полковник полиции Самат Хусаинов находился на трассах района, где особенного внимания требовали легковые автомашины, в которых могли замерзнуть люди. Времени на сон практически не было, приходилось объезжать участки скопления автомашин и контролировать ситуацию.

«Основная задача была поставлена нашим полицейским, в первую очередь, обеспечение безопасности - чтобы водители не замерзли, чтобы ДТП не случилось. Задействовано было 130 сотрудников полиции - среди них все сотрудники Жуалынского РОВД во главе с начальником РОВД полковником Ережеповым. 32 служебные полицейские автомашины стояли на выездах из населенных пунктов, на трассах Жуалынского района, в районе бурана. На нашей стороне, где 534 километр за селом Айша-биби, более тысячи единиц автотранспорта скопилось – легковые, автобусы, грузовые», - рассказал полковник полиции Самат Хусаинов.

Ответственность и самоотверженность при исполнении служебного долга не осталось незамеченными руководством МВД РК. Приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта Ерлана Тургумбаева полковник полиции Самат Хусаинов награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Заслуженную награду во время аппаратного совещания от имени министра вручил начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.