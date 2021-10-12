Запись на прием к врачу стала самой востребованной госуслугой у жителей Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Более 6,5 млн госуслуг оказано жителям Костанайской области за девять месяцев 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления информатизации, госуслуг и архивов области Азамата Кашиева.

За девять месяцев текущего года местными исполнительными органами области оказано 6 млн 630 тыс. услуг, что на 700 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В электронном формате оказано 6 млн 168 тысяч услуг, что составляет 93% от общего числа оказанных услуг. За девять месяцев 2020 года в электронном формате оказано 92% госуслуг», - сообщил Азамат Кашиев.

Стоит отметить, что наибольшее количество услуг оказано в сфере здравоохранения области - более 4 млн услуг, или 72% от предоставленных. Госуслуга «Запись на прием к врачу» оказалась наиболее востребованной, ею воспользовались около 3,5 млн раз по области.

В области также значительно снизилось количество нарушений требований законодательства в сфере госуслуг. Количество нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилось почти в семь раз.

В этом году, по словам А. Кашиева, наблюдается положительная динамика по резкому снижению количества нарушений требований законодательства. Выявлено 325 нарушений, за девять месяцев 2020 года – 2 199.

В целях предупреждения нарушений в сфере оказания государственных услуг службами внутреннего контроля с начала года проведено 286 контрольных мероприятий.

«По результатам проведенных проверок направлено 980 рекомендаций по устранению выявленных недостатков в работе, в том числе управлением информатизации – 91 рекомендация. В целом, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц», - отметил Азамат Кашиев.

Вместе с тем, в текущем году наблюдается положительная динамика снижения нарушений сроков предоставления услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, за девять месяцев 2021 года местными исполнительными органами с нарушениями сроков оказано 13 услуг. Таким образом, число данных нарушений снизилось на 40%.