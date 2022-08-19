Запертого в горящем здании подростка спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в пристройке к частному дому. На первом этаже горящего помещения была заперта девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

В ведомстве проинформировали, что сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС 18 августа в 7:59. Инцидент произошел по адресу: Жетысуский район, улица Венецианова, дом 65. Пожарные прибыли на место через 4 минуты. Открытым пламенем горела кровля времянки с мансардным помещением, пристроенной к частному жилому дому на общей площади 80 кв.м.

«Очевидцы сообщили, что в доме никого нет, но в ходе тушения пожара внутри обнаружили девочку 2008 года рождения. Она была заперта в помещении первого этажа, окно было закрыто металлической решеткой, токсичный дым заполнял помещение. От шока она не могла ничего сказать. Вскрыв входную дверь, пожарные ПЧ-8 и спецотряда отвели подростка в безопасное место и передали прибывшим на место происшествия врачам. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Пожар локализовали за 19 минут, полностью ликвидировали в 8:36. Пожар тушили 9 единиц техники, 36 человек личного состава специализированного отряда; ПЧ-8, ПЧ-9, ПЧ-14, СПЧ-3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы», - сообщили в пресс-службе департамента.









Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме в Атырау. Спасатели эвакуировали 14 жильцов, в том числе 8 детей.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы