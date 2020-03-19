Запасы в торговых сетях и складах в достаточном объеме - замакима Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запасы в торговых сетях и складах города Нур-Султана имеются в достаточных объемах. Об этом заявил заместитель акима города Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно плану мероприятий продовольственной безопасности, с регионами проработан вопрос прямых поставок. На сегодняшний день перебоев с поставками социально значимых продовольственных товаров нет. Запасы в торговых сетях и складах города имеются в достаточных объемах», - сказал Бахтрия Макен в ходе брифинге в СЦК.
«Важно сказать, что все торговые точки, в которых имеется продажа товаров первой необходимости, для нашего населения, сегодня в усиленном режиме работают. Мы с ними постоянно проводим мониторинг. Здесь и вопросы продажи продукции», - добавил Б. Макен.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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