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Запасы в торговых сетях и складах в достаточном объеме - замакима Нур-Султана

19 Марта 2020 11:53
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Запасы в торговых сетях и складах в достаточном объеме - замакима Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запасы в торговых сетях и складах города Нур-Султана имеются в достаточных объемах. Об этом заявил заместитель акима города Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно плану мероприятий продовольственной безопасности, с регионами проработан вопрос прямых поставок. На сегодняшний день перебоев с поставками социально значимых продовольственных товаров нет. Запасы в торговых сетях и складах города имеются в достаточных объемах», - сказал Бахтрия Макен в ходе брифинге в СЦК.

«Важно сказать, что все торговые точки, в которых имеется продажа товаров первой необходимости, для нашего населения, сегодня в усиленном режиме работают. Мы с ними постоянно проводим мониторинг. Здесь и вопросы продажи продукции», - добавил Б. Макен.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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